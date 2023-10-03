Требуется рилсмейкер для создания рилсов для Instagram и Telegram, специализирующийся на бытовых товарах, таких как вакуумный упаковщик и блендер. Товар и реквизит предоставляются. Оплата на условиях исполнителя. Кандидаты должны иметь готовые видео или портфолио с аналогичными предметами.
Монтажер для улучшения качества видео с помощью ИИ
Я ищу монтажера, который работает с ИИ, чтобы улучшить качество видео.
Необходимо применение ручной замены фонов, включая ротоскопинг и маски.
Откликнуться в личных сообщениях со следующей информацией: ваши кейсы, бюджет и сроки.
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