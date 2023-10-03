Монтажер для улучшения качества видео с помощью ИИ

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок14 просмотров

Я ищу монтажера, который работает с ИИ, чтобы улучшить качество видео.

Необходимо применение ручной замены фонов, включая ротоскопинг и маски.

Откликнуться в личных сообщениях со следующей информацией: ваши кейсы, бюджет и сроки.

НейросетиОбработка видеоРедактирование видео
5 месяцев назад
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