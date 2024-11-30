Монтажер для YouTube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки16 просмотров

Ищу монтажера для постоянного проекта на YouTube.

Необходимо собрать 3 выпуска в месяц.

Важно иметь навыки работы в Adobe After Effects и умение вставлять готовую графику в проект.

Также требуется соблюдение дедлайнов и сроков сдачи проекта.

Если интересует, пишите в Telegram с примерами работ.

Adobe After EffectsМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Илюза
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад