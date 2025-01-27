Монтажер для YouTube шортс

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок48 просмотров

Требуется монтажер для создания YouTube шортс продолжительностью 30-60 секунд об интересных ситуациях со всего мира — говорилки. Важен опыт работы именно в шортс-говорилках. Оклад составляет 20-50к в месяц, в зависимости от объёма и качества выполняемой работы. Возможен рост в должности и оплате, объем работы постоянный.

Монтаж видеороликов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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