Требуется интеграция плоского UI с подвижной камерой и 3D трекингом в видео. Дизайн референс предоставляется. Необходимо создать 4-5 шотов общей длительностью 15 секунд. Срок выполнения — 5-7 дней, работа должна начаться завтра (12.12).
Монтажер для YouTube видео
Ищу монтажера для создания горизонтальных видео на развлекательную тематику. Задача заключается в обеспечении выполнения заказа в срок и поддержании постоянной связи. Требуется понимание сюжета ролика, желательно знание алгоритмов YouTube. Уровень монтажа должен соответствовать уже имеющимся видео. Опыт и портфолио не критичны, главное — тестовое задание. Итоговый хронометраж видео 10-15 минут, исходных материалов 40-50 минут. Будет тестовое задание (неоплачиваемое) — смонтировать начало видео на 2 минуты. Оплата договорная, готов выслушать предложения после теста.
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