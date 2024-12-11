Монтажер для YouTube видео

Ищу монтажера для создания горизонтальных видео на развлекательную тематику. Задача заключается в обеспечении выполнения заказа в срок и поддержании постоянной связи. Требуется понимание сюжета ролика, желательно знание алгоритмов YouTube. Уровень монтажа должен соответствовать уже имеющимся видео. Опыт и портфолио не критичны, главное — тестовое задание. Итоговый хронометраж видео 10-15 минут, исходных материалов 40-50 минут. Будет тестовое задание (неоплачиваемое) — смонтировать начало видео на 2 минуты. Оплата договорная, готов выслушать предложения после теста.