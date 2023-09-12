Ищу специалиста по нейронным сетям для интересного проекта.

Задача: в кадре герой зачитывает трек, необходимо заменить его лицо на лицо известного артиста.

Длительность видео: примерно 1 минута.

Условия: по стоимости пока нет четкого понимания, так как не знаком с рынком нейроспециалистов.

Жду ваши предложения и портфолио в личные сообщения.

Будем рады сотрудничеству!