Необходимо создать 2 видеоролика по 30-40 секунд для рекламы курсов мобильной фотографии. Предоставлены сценарии и кадры из уроков, а также озвучка от преподавателя. Требуется предложить варианты замены кадров, где должен говорить Сляднєв, на другие подходящие материалы. Рекомендуется ознакомиться с референсами для вдохновения.