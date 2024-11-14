Монтажер подкастов

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок27 просмотров

Ищем специалиста для монтажа подкастов и нарезки лучших моментов для рилсов. Требуется опыт в видео-монтаже. Если заинтересованы, пишите в лс!

Монтаж видеороликовНарезка видеоСоздание рилсов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
21 год
6 месяцев в сервисе
Был
16 дней назад
6 месяцев назад
Жулдыз
 
30 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
6 месяцев назад
Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
6 месяцев назад
Вензо
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 месяцев назад
Владислав
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Юлия
 
22 года
год в сервисе
Была
15 дней назад
1 отзыв
6 месяцев назад
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