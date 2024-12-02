Требуется добавить субтитры на видео на украинском языке и надпись по референсу. Необходимо обеспечить три формата: 1:1, 16:9 и 9:16. Субтитры должны быть выполнены шрифтом, который будет предоставлен. Ожидается внимательное соблюдение всех деталей заказа.
Монтажер Reels
Ищу монтажера Reels в команду!
Необходим опытный монтажёр с максимальным опытом в Cap Cut.
Основная задача - выполнять работы по строго заданному ТЗ.
Требуется опыт в любых программах, предпочтительно глубокое знание СС на ПК.
Занятость частичная, минимум 1 рилс в день.
Ставка обсуждается, старт от 1000 рублей за ролик.
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