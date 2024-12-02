Монтажер Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок49 просмотров

Ищу монтажера Reels в команду!

Необходим опытный монтажёр с максимальным опытом в Cap Cut.

Основная задача - выполнять работы по строго заданному ТЗ.

Требуется опыт в любых программах, предпочтительно глубокое знание СС на ПК.

Занятость частичная, минимум 1 рилс в день.

Ставка обсуждается, старт от 1000 рублей за ролик.

CapCutReelsМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Влад
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Аслан
 
22 года
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж
Никита
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Юлия
 
22 года
год в сервисе
Была
15 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-10
Видеомонтаж
Роман
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
Анастасия
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Святослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Ксения
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Кирилл
 
22 года
год в сервисе
Был
9 дней назад
5 месяцев назад