Требуется профессиональный видеомонтаж для игрового проекта, включающий видеообзор сайта, правила трех карточных игр и рекламное видео. Все материалы будут созданы на основе предоставленного дизайна. Тематика - карточные игры, такие как покер. Укажите приблизительную стоимость одного видео.
Монтажер Reels
Я ищу талантливого и ответственного монтажера для постоянной работы.
Необходимо монтировать 10-15 Reels в неделю, с графиком выполнения 2 раза в неделю по 7 Reels.
Требования: опыт монтажа коротких видеороликов (Reels), умение работать в сжатые сроки и соблюдать дедлайны, работа по ТЗ, креатив не требуется.
При необходимости будет оплачен CapCut Pro.
Условия: график - 2 раза в неделю по 7 Reels, оплата - договорная, обсуждается индивидуально.
Если вы заинтересованы, отправьте портфолио и укажите желаемую оплату за работу.
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