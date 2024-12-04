Я ищу талантливого и ответственного монтажера для постоянной работы.

Необходимо монтировать 10-15 Reels в неделю, с графиком выполнения 2 раза в неделю по 7 Reels.

Требования: опыт монтажа коротких видеороликов (Reels), умение работать в сжатые сроки и соблюдать дедлайны, работа по ТЗ, креатив не требуется.

При необходимости будет оплачен CapCut Pro.

Условия: график - 2 раза в неделю по 7 Reels, оплата - договорная, обсуждается индивидуально.

Если вы заинтересованы, отправьте портфолио и укажите желаемую оплату за работу.