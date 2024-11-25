Я ищу монтажера Reels и Stories для молодого проекта на тему ЗОЖ, фитнеса и йоги.

Обязанности включают монтаж 20-30 видео в месяц и оформление Stories 4-5 дней в неделю.

Требуется хорошая насмотренность на YouTube-Shorts и Reels развлекательной тематики, а также готовность быть на связи и оперативно реагировать на запросы.

Присылайте примеры работ и желаемую оплату в личные сообщения.