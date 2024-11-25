Монтажер Reels для проекта о ЗОЖ/фитнес/йога

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки59 просмотров

Я ищу монтажера Reels и Stories для молодого проекта на тему ЗОЖ, фитнеса и йоги.

Обязанности включают монтаж 20-30 видео в месяц и оформление Stories 4-5 дней в неделю.

Требуется хорошая насмотренность на YouTube-Shorts и Reels развлекательной тематики, а также готовность быть на связи и оперативно реагировать на запросы.

Присылайте примеры работ и желаемую оплату в личные сообщения.

ReelsМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
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