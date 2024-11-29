Я ищу монтажера для создания Reels, который будет работать по четкому техническому заданию, чтобы минимизировать время на правки и согласования.

Вам нужно создавать Reels в соответствии с предоставленным ТЗ (музыка, сценарий, материалы для монтажа и текст для субтитров).

Важно избегать ошибок и опечаток, проверять звук в готовом ролике.

Необходимо умение выравнивать горизонт и убирать лишний шум.

Вы должны уметь пользоваться всеми необходимыми функциями для монтажа, такими как копирование текста и видео, скачивание шрифтов, наложение текстур и дополнительных звуковых эффектов.

Работа удаленная, будет подробное описание рабочего процесса перед началом сотрудничества, чтобы убедиться, что мы подходим друг другу.