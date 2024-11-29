Необходимо создать TikTok-видео с персонажем, созданным нейросетью, который будет декламировать текст. Ожидается разработка сюжета и видеомонтаж. Оплата сдельная за каждый ролик, сумма обсуждается с исполнителем.
Монтажер Reels для таргетированной рекламы
Я ищу монтажера для создания Reels, который будет работать по четкому техническому заданию, чтобы минимизировать время на правки и согласования.
Вам нужно создавать Reels в соответствии с предоставленным ТЗ (музыка, сценарий, материалы для монтажа и текст для субтитров).
Важно избегать ошибок и опечаток, проверять звук в готовом ролике.
Необходимо умение выравнивать горизонт и убирать лишний шум.
Вы должны уметь пользоваться всеми необходимыми функциями для монтажа, такими как копирование текста и видео, скачивание шрифтов, наложение текстур и дополнительных звуковых эффектов.
Работа удаленная, будет подробное описание рабочего процесса перед началом сотрудничества, чтобы убедиться, что мы подходим друг другу.
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