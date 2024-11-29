Монтажер Reels для таргетированной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки7 просмотров

Я ищу монтажера для создания Reels, который будет работать по четкому техническому заданию, чтобы минимизировать время на правки и согласования.

Вам нужно создавать Reels в соответствии с предоставленным ТЗ (музыка, сценарий, материалы для монтажа и текст для субтитров).

Важно избегать ошибок и опечаток, проверять звук в готовом ролике.

Необходимо умение выравнивать горизонт и убирать лишний шум.

Вы должны уметь пользоваться всеми необходимыми функциями для монтажа, такими как копирование текста и видео, скачивание шрифтов, наложение текстур и дополнительных звуковых эффектов.

Работа удаленная, будет подробное описание рабочего процесса перед началом сотрудничества, чтобы убедиться, что мы подходим друг другу.

ReelsДобавление музыкиДобавление субтитровДобавление эффектовМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Павел
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Ирина
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
21 день назад
5 месяцев назад

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