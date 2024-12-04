Монтажер Reels для винтажного бутика

Я ищу талантливого монтажера Reels для долгосрочного сотрудничества с нашим винтажным бутиком.

Вам предстоит создавать стильные и оригинальные Reels из предоставленных материалов, добавлять озвучку, субтитры и привлекательные заголовки.

Ожидается выполнение 3 Reels в неделю с соблюдением сроков.

Мы предлагаем удобный график работы на удаленной основе, оплату в рублях или евро — на ваш выбор, а также возможность долгосрочного сотрудничества в дружной команде.

Если вы готовы к новым вызовам, присылайте ваши вопросы и примеры работ!