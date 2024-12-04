Монтажер Reels для винтажного бутика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок31 просмотр

Я ищу талантливого монтажера Reels для долгосрочного сотрудничества с нашим винтажным бутиком.

Вам предстоит создавать стильные и оригинальные Reels из предоставленных материалов, добавлять озвучку, субтитры и привлекательные заголовки.

Ожидается выполнение 3 Reels в неделю с соблюдением сроков.

Мы предлагаем удобный график работы на удаленной основе, оплату в рублях или евро — на ваш выбор, а также возможность долгосрочного сотрудничества в дружной команде.

Если вы готовы к новым вызовам, присылайте ваши вопросы и примеры работ!

ReelsДобавление субтитровСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Демьян
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Влад
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Илюза
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Рустем
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
69 отзывов(-1)
5 месяцев назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Юлия
 
22 года
год в сервисе
Была
15 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-10
Видеомонтаж
Никита
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Аслан
 
22 года
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж