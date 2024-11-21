Необходимо создать deepfake-видео, заменив лица персонажей в отрывках из фильмов на другие. Также требуется заменить одно слово в песне и наложить получившийся звуковой ряд на итоговое видео.
Монтажер Reels с опытом работы с AI
Я ищу монтажера Reels, который имеет опыт создания коротких роликов (Shorts, Reels и т.д.) из длинных видео с применением технологий искусственного интеллекта для интервью.
Задача заключается в том, чтобы нарезать короткие ролики (30-60 секунд) из длинных видео (5-30 минут) на заданные темы.
Требуется опыт работы с ИИ-сервисами для автоматической обработки видео (например, Opus.pro или аналогичными).
Пожалуйста, пришлите названия использованных ИИ-сервисов и краткое описание вашего опыта.
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