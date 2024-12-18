Требуется монтажер для синхронизации звука с видео. Необходимо объединить звук, записанный на камеру, с видео, снятым на телефон. Ожидается итоговая видеозапись с изображением с телефона и звуком с камеры. Оплата 3000 рублей. Проект нужно отправить после завершения работы.