Монтажер Reels/Shorts

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки39 просмотров

Ищем монтажера для создания динамичных и ярких роликов для социальных сетей, таких как Instagram и YouTube. Ожидаем опыт работы с креативными шрифтами, чувство стиля и понимание трендов. Важно соблюдать дедлайны и быть системным в работе.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Милена
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад