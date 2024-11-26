Монтажер Shorts для YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок56 просмотров

Ищу монтажёров для создания коротких видео Shorts, для ютуба.

Видео длится 30-60 секунд и посвящено интересным ситуациям со всего мира.

Предоставляется возможность работать в своём темпе, но приветствуется создание 2-6 роликов в день.

Будет использование нейросетей, всему научим, если у вас нет опыта в монтаже.

Заработная плата составляет 30-70 тысяч рублей в месяц, в зависимости от объема выполненной работы.

Монтаж видеороликовНейросетиСоздание видео
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж
Руслан
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Данил
 
22 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Платон
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Самвел
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад