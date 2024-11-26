Требуется создать несколько видеороликов для Тік Ток с длительностью 61 секунда. Необходимо перевести текст на русский, озвучить с помощью ИИ, подобрать изображения, добавить фоновую музыку и сделать субтитры. Количество роликов зависит от стоимости выполнения заказа.
Монтажер Shorts для YouTube
Ищу монтажёров для создания коротких видео Shorts, для ютуба.
Видео длится 30-60 секунд и посвящено интересным ситуациям со всего мира.
Предоставляется возможность работать в своём темпе, но приветствуется создание 2-6 роликов в день.
Будет использование нейросетей, всему научим, если у вас нет опыта в монтаже.
Заработная плата составляет 30-70 тысяч рублей в месяц, в зависимости от объема выполненной работы.
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