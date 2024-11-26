Ищу монтажёров для создания коротких видео Shorts, для ютуба.

Видео длится 30-60 секунд и посвящено интересным ситуациям со всего мира.

Предоставляется возможность работать в своём темпе, но приветствуется создание 2-6 роликов в день.

Будет использование нейросетей, всему научим, если у вас нет опыта в монтаже.

Заработная плата составляет 30-70 тысяч рублей в месяц, в зависимости от объема выполненной работы.