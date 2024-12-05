Я ищу монтажера для создания простых TikTok видео длиной до 20 секунд на английском языке.

Необходимо копировать стиль роликов 1 в 1, включая простые субтитры в CapCut, нарезку, звуковые эффекты и музыку.

Также требуется понимание английского языка и свободное время для выполнения задач.

Примеры работ скину в личные сообщения.