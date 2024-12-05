Монтажер TikTok для создания видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок77 просмотров

Я ищу монтажера для создания простых TikTok видео длиной до 20 секунд на английском языке.

Необходимо копировать стиль роликов 1 в 1, включая простые субтитры в CapCut, нарезку, звуковые эффекты и музыку.

Также требуется понимание английского языка и свободное время для выполнения задач.

Примеры работ скину в личные сообщения.

CapCutДобавление музыкиДобавление субтитровДобавление эффектовНарезка видеоСоздание видео
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Максим
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
Демьян
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Влад
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Дмитро
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Ольга
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Михаил
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад