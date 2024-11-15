Монтажер видео для блога о бизнесе

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок37 просмотров

Я веду блог о бизнесе в социальных сетях и ищу видеомонтажера для монтажа роликов.

Формат работы:

- Я предоставляю материал с хронометражом 45-90 секунд.

- Вам нужно только смонтировать, искать изображения и выводить звук будет другой человек.

- Открыт к обсуждению нарезки исходного видео.

Объем: - 7-10 роликов в неделю.

Если вас заинтересовало предложение, пишите в личные сообщения с прайсом и примерами работ!

Монтаж видеороликовНарезка видео
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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