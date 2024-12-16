Монтажер видео для новостного канала ИИ

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки14 просмотров

Ищу монтажера для работы над короткими роликами на тему новостей ИИ и автоматизации. Обязанности включают монтаж видео с использованием материалов из новостей и генерации аватара с HeyGen и Elevenlabs. Необходимо уместить релевантную информацию в короткие ролики, без большого количества анимации и переходов. Работа постоянная, с несколькими рилсами в день. Материалы будут предоставлены.

ReelsМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Ангелина
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Микола
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад