Ищу монтажера для работы над короткими роликами на тему новостей ИИ и автоматизации. Обязанности включают монтаж видео с использованием материалов из новостей и генерации аватара с HeyGen и Elevenlabs. Необходимо уместить релевантную информацию в короткие ролики, без большого количества анимации и переходов. Работа постоянная, с несколькими рилсами в день. Материалы будут предоставлены.