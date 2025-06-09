Монтажер видеороликов для YouTube

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Открыт2 заявки10 просмотров

Ищу монтажера для создания видеороликов для YouTube, в жанре игровой нарезки со стрима. Требуется добавление простых моушн элементов, таких как появление текста и всплывающие объекты. Важно наличие чувства юмора и навыков в саунд дизайне, включая добавление подходящей музыки и звуков. Оплата сдельная, отклики только с портфолио.

Добавление музыкиМонтаж видеороликовМоушн-дизайнНарезка видео
7 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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