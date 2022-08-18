Монтажор для YouTube видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт36 заявок656 просмотров

Канал на английском языке, нужно будет подставлять аудио диктора под видео.

3 года назад
guest_16578280168934
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Павло
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ярослав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Егор
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Леонид
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Роберт
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Славич
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Диана
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ілля
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Олександр
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Єгор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрій
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сагынбек
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Михаил
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ян
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Шохрат
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Валерія
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Всеволод
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Бровдій
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тигран
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Семён
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Запись видеороликов

    $15

    Ищем мужчин в возрасте 25-50 лет для записи видеороликов с отзывами. Оплата составляет 1 500 ₽ за каждый отзыв. Возможна долгосрочная работа. Подходящие кандидаты должны иметь опыт в записи видео и быть готовы к сотрудничеству.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Снять обзор на игру (3- 5 мин)

    Необходимо снять обзор на браузерную игру продолжительностью 3-5 минут. В процессе нужно показать регистрацию в игре и рассказать о ее особенностях. Вся необходимая информация будет предоставлена заказчиком.

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеоотзыв репортаж - со спины

    $30

    Требуется монтаж видеорепортажа, состоящего из 6 видеоотзывов, снятых со спины, без лиц. Необходимо 5 отзывов от мужчин и 1 от женщины. Текст для видео уже подготовлен.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо смонтировать видеоролик из бесплатных стоковых видео

    Требуется смонтировать два видеоролика для холла и кафе клиники из бесплатных стоковых видео. Один ролик на тему 'Активная жизнь', другой - 'Правильное питание'. Видео должно включать программы от заказчика и иметь хронометраж около 45 минут. Структура делится на 4 блока с заданной последовательностью. Примеры видео предоставлены для ориентировки.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж видеоролика

    $5

    Требуется монтаж видеоролика для YouTube длительностью 15-20 минут. Необходимо объединить интервью, создать слайдшоу, добавить музыку и актуальные спецэффекты. Важна креативность и внимание к деталям.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Записать на телефон видеоотзыв на 10-30 секунд

    Необходимо записать вертикальный видеоотзыв на телефон длительностью 10-30 секунд. Текст отзыва будет предоставлен, требуется вставить приветствие и упомянуть название компании. Идеально подойдут женщины от 28 лет. Видео должно быть естественным, с уверенной подачей и без чтения по бумаге. Опрятный внешний вид и правильный фокус на камеру обязательны.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужны актеры для видеоролика

    Ищем актеров для видеоролика, которые смогут участвовать в съемке 22 августа 2022 года. Обязательно наличие автомобиля. Съемка включает проезд по дороге, заход в кафе, заказ и посадка за столик. Также требуются посетители кафе для создания атмосферы. Оплата: 500-1000 рублей и питание.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв

    Требуется записать видео отзыв продолжительностью 30-50 секунд через Telegram. Идеальный кандидат должен быть старше среднего возраста, обладать солидной внешностью и грамотной речью. Обеспечьте качественный видеозапись для дальнейшего монтажа.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв

    $10

    Необходимо записать видео отзыв об юристе. Включает в себя видеомонтаж и подготовку видеоматериала. Ожидается качественная работа с видео и монтаж, чтобы отзыв выглядел профессионально.

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад