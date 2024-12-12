Монтажёр для создания Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок37 просмотров

Требуется монтажёр для создания около 10 Reels в месяц.

Задачи: монтаж Reels (несложный монтаж).

Требования: портфолио в виде ссылки, указать стоимость и срок выполнения монтажа одного Reels.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
25 лет
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5 месяцев назад
5 месяцев назад

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