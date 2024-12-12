Ищется монтажер для видеоблога в вертикальном формате в стиле 'Дневник хача'. Необходима проработка уже снятого сырого материала, итоговая длительность 15-20 минут. Требуется чувство юмора и понимание контента для выбора лучших моментов. Возможен бонус за качественный монтаж.
Монтажёр для создания Reels
Требуется монтажёр для создания около 10 Reels в месяц.
Задачи: монтаж Reels (несложный монтаж).
Требования: портфолио в виде ссылки, указать стоимость и срок выполнения монтажа одного Reels.
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