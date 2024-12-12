Монтажёр для видео с хореографией

Требуется монтажёр для создания видео с хореографией, в стиле импровизации. Задачи: – Монтаж видео с хореографией из исходников (30-40 минут). – Создание динамичной нарезки с использованием простых эффектов в Premiere Pro. – Пример желаемого стиля скину в ЛС. Требования: – Навыки монтажа в Premiere Pro. – Умение работать с музыкальным видео. – Креативный подход к монтажу. Условия: – Бюджет: 2000 рублей. – Использование эффектов Premiere Pro (не After Effects).