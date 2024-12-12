Требуется видеомонтаж для создания рекламного видео-ролика для Яндекс, направленного на продвижение плинтусов. Важно показать преимущества продукции, выделить компанию среди конкурентов и повысить ее узнаваемость. Убедительная подача и креативный подход приветствуются. Примеры предыдущих работ обязательны для оценки квалификации. Рассмотрим различные ценовые предложения.
Монтажёр для видео с хореографией
Требуется монтажёр для создания видео с хореографией, в стиле импровизации. Задачи: – Монтаж видео с хореографией из исходников (30-40 минут). – Создание динамичной нарезки с использованием простых эффектов в Premiere Pro. – Пример желаемого стиля скину в ЛС. Требования: – Навыки монтажа в Premiere Pro. – Умение работать с музыкальным видео. – Креативный подход к монтажу. Условия: – Бюджет: 2000 рублей. – Использование эффектов Premiere Pro (не After Effects).
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