Монтажёр Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок41 просмотр

Ищу монтажёра Reels для выполнения задач по монтажу динамических рилсов.

Ожидается создание 10 шт. в месяц.

Требуется умение делать динамические качественные рилс по готовым сценариям.

Условия будут обсуждаться с каждым кандидатом отдельно.

Прошу присылать портфолио и стоимость за рилс в личные сообщения.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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