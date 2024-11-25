Ищется монтажер Reels для проекта о ЗОЖ, фитнесе и йоге. Обязанности включают монтаж 20-30 видео в месяц и оформление Stories 4-5 дней в неделю. Требуется хорошая насмотренность на развлекательные видео и готовность к оперативной связи. Примеры работ и желаемая оплата обязательны.
Монтажёр Reels
Я ищу монтажёра для работы с видео, который будет заниматься простым монтажом по готовым исходникам. Инструкции и доступы к нейросетям предоставим. Основная задача — из 15 минут видео делать около 10 коротких роликов. Минимальный таргет — 20 роликов в неделю.
Требования:
- Хорошая насмотренность на YouTube Shorts и Reels развлекательного формата.
- Умение работать быстро и быть на связи в нужное время.
Условия:
- Чётко выстроенная система работы: получение исходников и сдача готовых роликов в одном диалоговом окне.
- Оплата: от 400₽ за ролик, в зависимости от сложности. В среднем монтаж одного ролика занимает 10 минут.
- Выплаты два раза в месяц любым удобным способом.
- Оклад: от 30 до 60 тысяч рублей + бонусы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется графический или видео дизайнер, знакомый с ИИ видео генераторами, для создания 5-7 коротких роликов и видео уроков до 3 минут. Оплата 4 евро за ролик. Возможна временная работа на 1 месяц. Предоставляется ТЗ для выполнения задания. Опыт работы с ИИ генераторами обязателен.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ищется сценарист для создания рилсов для маркетплейсов. Опыт работы в данной сфере приветствуется, но предпочтение отдается новичкам, увлечённым своей работой. Ожидается желание развиваться и сотрудничать для обновления портфолио.Закрыт5 месяцев назад
- $100
Ищется видеомонтажёр для монтажа 10 рилсов. Оплата составляет 10.000 рублей. Примеры работ будут предоставлены в личных сообщениях. Возможность дальнейшего сотрудничества.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $15
Необходимо сделать видеомонтаж похожего видео в тематике казино, добавив яркие элементы и улучшив визуальную составляющую. Ожидается качественное исполнение и соответствие тематике.Закрыт4 месяца назад
Ищется команда для нового детского YouTube-проекта: сценарист для создания интересных сюжетов и монтажер с навыками моушен-графики. Проект включает двоих детей, работа 3-4 выпуска в месяц. Регулярная занятость и интересные задачи!Закрыт5 месяцев назад
Ищется монтажёр Reels для выполнения задач по созданию 10 динамических рилсов в месяц по готовым сценариям. Кандидаты должны обладать опытом и навыками в видеомонтаже. Условия сотрудничества будут обсуждаться индивидуально. Портфолио и стоимость за рилс требуются для рассмотрения.Закрыт5 месяцев назад
Потрібно змонтувати хвилинне відео, в якому кожен кадр триває 3 секунди. Важливо, щоб в монтажі не було повторів кадрів. Очікується якісний результат.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется видео монтажер для исправления двух небольших косяков в видео уроке. Требуется версия Adobe Premiere Pro не ниже 24. Срок выполнения - сегодня-завтра. Откликайтесь только при наличии нужной версии программы.Закрыт5 месяцев назад
Нужен моушн-дизайнер для создания видео-креативов для рекламы в Facebook и Instagram. Задачи включают адаптацию статических креативов и уникализацию уже существующих. Опыт работы в тематике video translator/dubbing будет преимуществом.Закрыт5 месяцев назад