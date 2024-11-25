Я ищу монтажёра для работы с видео, который будет заниматься простым монтажом по готовым исходникам. Инструкции и доступы к нейросетям предоставим. Основная задача — из 15 минут видео делать около 10 коротких роликов. Минимальный таргет — 20 роликов в неделю.

Требования:

- Хорошая насмотренность на YouTube Shorts и Reels развлекательного формата.

- Умение работать быстро и быть на связи в нужное время.

Условия:

- Чётко выстроенная система работы: получение исходников и сдача готовых роликов в одном диалоговом окне.

- Оплата: от 400₽ за ролик, в зависимости от сложности. В среднем монтаж одного ролика занимает 10 минут.

- Выплаты два раза в месяц любым удобным способом.

- Оклад: от 30 до 60 тысяч рублей + бонусы.