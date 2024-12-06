Требуется монтажер для регулярной работы над 1-3 видео в неделю на английском языке. Видео длительностью около 10 минут с простым монтажом, включая интро, обзор проекта и аналитику. Быстрая сдача в течение 48 часов. Оплата $80 за видео. Вшитые субтитры на английском. Примеры работ обязательны.