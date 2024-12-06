Монтажёр Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок42 просмотра

Я ищу монтажера для создания стильного отчетного видеоролика и нескольких коротких видео в формате Reels.

Объем исходного материала составляет примерно 3 часа.

Требуется опыт монтажа видеороликов, навыки работы с Reels, чувство стиля и умение создавать динамичный и привлекательный контент.

Наличие портфолио с примерами работ обязательно.

Условия: удаленная работа, проектная занятость, своевременная оплата.

Бюджет составляет 40-50 тыс. рублей.

Обязанности включают монтаж отчетного видеоролика и создание нескольких Reels из предоставленного материала.

ReelsМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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