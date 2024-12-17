Ищется видеомонтажер для создания коротких роликов на тему новостей ИИ и автоматизации. Обязанности: монтаж с использованием материалов из новостей и генерация аватара с помощью HeyGen и Elevenlabs. Требуется уместить важную информацию в короткие видео без излишней анимации. Работа постоянная с несколькими рилсами в день, материалы предоставляются.
Монтажёр Reels для Instagram и Shorts
Ищу монтажёра Reels для привлечения аудитории, повышения вовлеченности и продвижения бренда через креативный видеоконтент. Требуется опыт работы с HeyGen и цифровыми аватарами, а также анимационным дизайном. Обязанности включают создание и монтаж экспертных Instagram Reels / Shorts, наложение субтитров, самостоятельный подбор и нарезка кадров, создание обложек для Рилсов и работа с графикой и текстом. Условия: гибкий график, удаленная работа, конкурентная зарплата и тестовое задание после отклика.
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