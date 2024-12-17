Монтажёр Reels для Instagram и Shorts

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки39 просмотров

Ищу монтажёра Reels для привлечения аудитории, повышения вовлеченности и продвижения бренда через креативный видеоконтент. Требуется опыт работы с HeyGen и цифровыми аватарами, а также анимационным дизайном. Обязанности включают создание и монтаж экспертных Instagram Reels / Shorts, наложение субтитров, самостоятельный подбор и нарезка кадров, создание обложек для Рилсов и работа с графикой и текстом. Условия: гибкий график, удаленная работа, конкурентная зарплата и тестовое задание после отклика.

ReelsАнимация объектовДобавление субтитровМонтаж видеороликовНарезка видеоСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Виталий
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад