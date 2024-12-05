Монтирование видеоролика 2 час

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт12 заявок70 просмотров

Нужно сделать монтаж видеоинтервью:

  • настроить таймкоды

  • сделать текстовые вставки (3-10 штук)

  • Оформление видео

  • Создание начальной заставки

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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