Требуется монтажер Reels для долгосрочного сотрудничества с винтажным бутик. Необходимо создавать оригинальные Reels из предоставленных материалов, добавлять озвучку, субтитры и привлекательные заголовки. Ожидается выполнение 3 Reels в неделю. Предоставляется удобный график работы на удаленной основе и возможность оплаты в рублях или евро.
Монтирование видеоролика 2 час
Нужно сделать монтаж видеоинтервью:
настроить таймкоды
сделать текстовые вставки (3-10 штук)
Оформление видео
Создание начальной заставки
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