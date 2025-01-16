Моушен дизайнер для музейного проекта в Германии

Ищем моушен дизайнера для создания 5 образовательных роликов по 5 минут в коллажной анимации в стиле Vox/Арзамаса. Также требуется создание коротких вертикальных и квадратных видео для соцсетей. Наличие навыков базового монтажа и умение собирать раскадровку на основе сценария будет плюсом. Обязательно наличие счета в европейском банке для получения оплаты.