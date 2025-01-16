Моушен дизайнер для музейного проекта в Германии

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки24 просмотра

Ищем моушен дизайнера для создания 5 образовательных роликов по 5 минут в коллажной анимации в стиле Vox/Арзамаса. Также требуется создание коротких вертикальных и квадратных видео для соцсетей. Наличие навыков базового монтажа и умение собирать раскадровку на основе сценария будет плюсом. Обязательно наличие счета в европейском банке для получения оплаты.

Моушн-дизайнСоздание анимацийСоздание видео
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Руслан
 
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