Моушен-дизайнер для новогодней заставки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка18 просмотров

Я ищу моушен-дизайнера для разработки зацикленного анимированного ролика для новогодней заставки сайта.

Срок выполнения - 10 декабря.

Необходимо создать анимацию длиной 8-10 секунд в HD пропорциях (1920x1080) с использованием 3D-элементов в фирменном стиле.

Цветовая палитра: белый матовый, матовое стекло, синий с новогодними акцентами в зеленом, красном и белом.

Динамика анимации должна быть легкой и ненавязчивой, с фокусом на новогоднюю атрибутику (елочные игрушки, снежинки, подарки).

Примеры движения: конвейерная система, элементы плавно перемещаются и трансформируются.

В ответном сообщении прошу прислать портфолио или ссылки на готовые работы.

Моушн-дизайнСоздание анимаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж

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