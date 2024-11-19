Требуется разработка анимации для логотипа компании и создание шаблона анимированных Emoji. Необходимо анимировать все буквы английского и русского алфавита, а также цифры в уникальном стиле. Ищем дизайнеров с опытом в подобной работе.
Моушен-дизайнер для новогодней заставки сайта
Я ищу моушен-дизайнера для разработки зацикленного анимированного ролика для новогодней заставки сайта.
Срок выполнения - 10 декабря.
Необходимо создать анимацию длиной 8-10 секунд в HD пропорциях (1920x1080) с использованием 3D-элементов в фирменном стиле.
Цветовая палитра: белый матовый, матовое стекло, синий с новогодними акцентами в зеленом, красном и белом.
Динамика анимации должна быть легкой и ненавязчивой, с фокусом на новогоднюю атрибутику (елочные игрушки, снежинки, подарки).
Примеры движения: конвейерная система, элементы плавно перемещаются и трансформируются.
В ответном сообщении прошу прислать портфолио или ссылки на готовые работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $20
Необходимо создать простую анимацию в Clip Studio длительностью 30 секунд. Сюжет: девочка-подросток исследует гору Ama Dablam в Непале. Включите сцены, где она смотрит на гору и идет, а также ключевой момент с лавиной, когда она начинает убегать. Подробности обсудим в процессе работы.Закрыт4 месяца назад
Ищем талантливого Motion-дизайнера для разработки стильного и захватывающего интро и титров для сериала. Необходим опыт работы в After Effects или Cinema 4D, а также примеры аналогичных проектов в портфолио. Креативность, внимание к деталям и понимание эстетики жанра (детектив, триллер) обязательны. Предлагаем интересный проект с гибким графиком и конкурентной оплатой.Закрыт5 месяцев назад
Ищется моушн-дизайнер для разработки анимационной заставки подкаста. Задание уже сформулировано и готово к обсуждению. Ожидается высокий уровень креативности и профессионализма.Анимация3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Наша команда ищет моушн дизайнера для анимации логотипа с предоставленным сторибордом. Необходимы отличное портфолио, чувство вкуса, внимание к деталям и средний уровень английского. Укажите количество часов на задачу, бюджет и ссылку на портфолио. Примеры анимаций приветствуются.Закрыт5 месяцев назад
Требуется создать видео-анимацию продолжительностью около 2 минут на основе известной детской сказки. Используйте Adobe After Effects или покадровую анимацию в Adobe Photoshop. Формат анимации 1920x1080. Пример работы прилагается.Анимация2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется создать 10-минутную анимацию в стиле мультфильма для дня рождения. Анимация будет включать приколы из личной жизни, без сложной рисовки. Озвучка будет предоставлена отдельно. Подобный стиль анимации можно увидеть у блогера «добряк».Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка заглавной картинки в стиле комикса для видео. Необходима анимация и оригинальный дизайн, который привлечет внимание зрителей и соответствует тематике видео.Анимация5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $100
Требуется аниматор 2D персонажей для работы с мем-тематикой в области крипто и блокчейна. Имеется готовый персонаж, для которого необходима анимация сценариев. Ищем креативного исполнителя с релевантным опытом. Укажите примеры работ и стоимость в заявках.Анимация1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется срочная анимация для логотипа. Задача включает разработку анимации, которая будет привлекать внимание и соответствовать стилю бренда.Анимация8 заявокЗакрыт5 месяцев назад