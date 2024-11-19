Я ищу моушен-дизайнера для разработки зацикленного анимированного ролика для новогодней заставки сайта.

Срок выполнения - 10 декабря.

Необходимо создать анимацию длиной 8-10 секунд в HD пропорциях (1920x1080) с использованием 3D-элементов в фирменном стиле.

Цветовая палитра: белый матовый, матовое стекло, синий с новогодними акцентами в зеленом, красном и белом.

Динамика анимации должна быть легкой и ненавязчивой, с фокусом на новогоднюю атрибутику (елочные игрушки, снежинки, подарки).

Примеры движения: конвейерная система, элементы плавно перемещаются и трансформируются.

В ответном сообщении прошу прислать портфолио или ссылки на готовые работы.