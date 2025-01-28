Ищется дизайнер для Instagram и специалист по монтажу рилсов. Необходимо производить монтаж не менее 3 Reels в неделю, а также создавать обложки для рилсов и посты-карусели. Рассматриваются кандидаты с опытом в видеомонтаже и графическом дизайне.