Моушен дизайнер для создания рекламных роликов в инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки23 просмотра

Создание 4 коротких продающих видео-роликов для рекламы в инстаграм, каждый ролик посвящен определенной проблеме креаторов. Необходимо собрать один ролик для проверки. Видео должны продемонстрировать проблемы создателей контента и показать, как платформа решает их. Длительность видео: 10-15 секунд, язык: русский. Динамичные, увлекающие, продающие. Использовать фоновое видео, градиенты, иконки. Требуется отличное владение Adobe After Effects и Photoshop, умение анимировать графику, креативное мышление, наличие портфолио.

Adobe After EffectsAdobe PhotoshopМоушн-дизайнСоздание рекламных роликов
3 месяца назад
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Андрей
 
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Дмитрий
 
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3 месяца назад