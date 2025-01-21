Моушн-дизайнер для футбольной аудитории

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки86 просмотров

Мы — медиабаинговый холдинг в арбитраже трафика, и ищем креативного моушн-дизайнера в партнёрскую команду! Предстоит создавать видео и визуальный контент для YouTube, Instagram, Telegram, разрабатывать креативные концепции для футбольной аудитории, следить за трендами в футболе и соцсетях, участвовать в обсуждениях и предлагать идеи, а также заниматься озвучкой контента. Требуется опыт видеомонтажа, навыки создания контента для соцсетей и графических редакторов, интерес к футболу и умение работать в команде.

Моушн-дизайнСоздание видео
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Шабан
 
22 года
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3 месяца назад
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Максим
 
32 года
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