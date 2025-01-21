Моушн-дизайнер для футбольной аудитории

Мы — медиабаинговый холдинг в арбитраже трафика, и ищем креативного моушн-дизайнера в партнёрскую команду! Предстоит создавать видео и визуальный контент для YouTube, Instagram, Telegram, разрабатывать креативные концепции для футбольной аудитории, следить за трендами в футболе и соцсетях, участвовать в обсуждениях и предлагать идеи, а также заниматься озвучкой контента. Требуется опыт видеомонтажа, навыки создания контента для соцсетей и графических редакторов, интерес к футболу и умение работать в команде.