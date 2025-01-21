Требуется разработка видеоролика с качественным видеомонтажом. Необходимо собрать и отредактировать видео, уделяя внимание деталям и общей концепции. Ожидается оригинальный и креативный подход к проекту.
Моушн-дизайнер для футбольной аудитории
Мы — медиабаинговый холдинг в арбитраже трафика, и ищем креативного моушн-дизайнера в партнёрскую команду! Предстоит создавать видео и визуальный контент для YouTube, Instagram, Telegram, разрабатывать креативные концепции для футбольной аудитории, следить за трендами в футболе и соцсетях, участвовать в обсуждениях и предлагать идеи, а также заниматься озвучкой контента. Требуется опыт видеомонтажа, навыки создания контента для соцсетей и графических редакторов, интерес к футболу и умение работать в команде.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $75Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется создание комедийного трейлера (3-5 минут) на основе фильма 'Сумерки: Новолуние'. Используйте оригинальные сцены и добавьте звуковые эффекты, текстовые вставки и музыку для создания комедийного эффекта. Формат видео - MP4, Full HD (1920x1080). Ожидается качественный монтаж с сохранением комедийного тона.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $300
Требуется создать видеоролик для сайта с использованием нескольких кадров наших автобусов, которые ездят по Европе. Необходимо выполнить качественный видеомонтаж, чтобы отразить особенности поездок. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется моушен дизайнер для создания 5 образовательных роликов по 5 минут в коллажной анимации в стиле Vox/Арзамаса. Также необходимо подготовить короткие вертикальные и квадратные видео для социальных сетей. Навыки базового монтажа и умение собирать раскадровку по сценарию будут плюсом. Обязательно наличие счета в европейском банке для получения оплаты.Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется видеомонтаж большого объема. Необходимо смонтировать множество коротких нарезок видео. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо выполнить видеомонтаж для изменения звонка на сайте. В работе будут использованы два скриншота: один с реальным сайтом, другой с изменениями в фотошопе. Ожидается обработка видео с учетом предоставленных материалов.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется специалист для создания 10 видео-инструкций для YouTube. Необходимо записать и озвучить видео на 10 тем. Требования: качественная запись голоса, монтаж с обрезкой ненужных моментов и наложением графики. Оплата 1000 рублей за ролик. Укажите примеры работ и опыт в обучающих видео.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $5
Требуется видеомонтаж короткого видео отзыва на английском языке. Отзыв должен быть от человека кавказской внешности. Текст легкий и небольшой, подходящий для быстрой записи.Видеомонтажнет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $5
Требуется создание нескольких коротких видео отзывов на азербайджанском языке. Задача имеет минимальную сложность. Идеально подходит для исполнителей с опытом в видеомонтаже.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт3 месяца назад