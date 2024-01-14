Ищется специалист для создания нескольких коротких видео (60-90 секунд) на исторические темы. Задача включает поиск и подготовку материалов, озвучивание с использованием ИИ и монтаж. Требуется опыт в создании увлекательного контента, внимание к деталям и навыки работы с видео- и аудиоредакторами.
Моушн дизайнер для рекламного ролика
Нужен моушн дизайнер для создания рекламного ролика под форматы LED экранов Бишкека.
Отправьте портфолио и сразу стоимость.
Подробно расскажу в ЛС.
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