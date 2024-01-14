Моушн дизайнер для рекламного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка3 просмотра

Нужен моушн дизайнер для создания рекламного ролика под форматы LED экранов Бишкека.

Отправьте портфолио и сразу стоимость.

Подробно расскажу в ЛС.

Моушн-дизайнСоздание рекламных роликов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
5 месяцев назад