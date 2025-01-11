Я ищу талантливого моушн-дизайнера, который сможет создавать динамичные и визуально привлекательные видеоролики для стоматологической тематики. Основные задачи включают монтаж и создание анимации, добавление анимации, текста и инфографики. Важно умение адаптировать дизайн под нужды клиента. Опыт работы с видеоредакторами, такими как After Effects и Premiere Pro, приветствуется.