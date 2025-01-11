Требуется смонтировать видео для ТИК ТОК на тему арбитража трафика. Видео должно быть в качестве HD. Обеспечьте качественный монтаж и соответствие требованиям платформы.
Моушн-дизайнер для создания видеороликов
Я ищу талантливого моушн-дизайнера, который сможет создавать динамичные и визуально привлекательные видеоролики для стоматологической тематики. Основные задачи включают монтаж и создание анимации, добавление анимации, текста и инфографики. Важно умение адаптировать дизайн под нужды клиента. Опыт работы с видеоредакторами, такими как After Effects и Premiere Pro, приветствуется.
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