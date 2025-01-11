Моушн-дизайнер для создания видеороликов

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки29 просмотров

Я ищу талантливого моушн-дизайнера, который сможет создавать динамичные и визуально привлекательные видеоролики для стоматологической тематики. Основные задачи включают монтаж и создание анимации, добавление анимации, текста и инфографики. Важно умение адаптировать дизайн под нужды клиента. Опыт работы с видеоредакторами, такими как After Effects и Premiere Pro, приветствуется.

Adobe After EffectsAdobe Premiere ProМонтаж видеороликовМоушн-дизайнСоздание анимацийСоздание инфографики
4 месяца назад
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