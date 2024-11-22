Моушн-дизайнер на парт-тайм

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки26 просмотров

Ищу моушн-дизайнера для создания видео-креативов для рекламы в Facebook и Instagram на основе готовых примеров.

Необходимо также создавать и адаптировать статические креативы, а также уникализировать уже имеющиеся креативы.

Применение креативов связано с подписочными приложениями в тематике video translator/dubbing.

Опыт работы с подобной тематикой является большим плюсом.

Моушн-дизайнСоздание видео
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж
Егор
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
19 отзывов
5 месяцев назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
5 месяцев назад