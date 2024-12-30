Моушн ролики для Ритейла

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт1 заявка17 просмотров

Проект: Анимированный ролик из карточек товаров (бытовая техника и электроника)
Цель: Создание динамичного, профессионального анимационного ролика для продвижения товаров в социальных сетях.

Общее количество карточек

От 4 до 10 карточек (в зависимости от финального сценария и темпа ролика)

Формат и длительность ролика

Формат: Вертикальный (9:16), адаптированный под формат сторис
Длительность: До 50 секунд

Структура каждой карточки

Каждая карточка содержит:

  • Фото товара (формат PNG или JPG, будет предоставлено)

  • Название товара (не более одной строки)

  • Цена:

    • Полная стоимость

    • Рассрочка: на 12 и 24 месяца (например: от 230 000 сум/мес)

  • Уникальное торговое предложение (1–2 ключевые характеристики, например: Smart TV 55”, Inverter motor, 12-летняя гарантия)

  • Логотип бренда или компании (в PNG, будет предоставлен)

Анимация и стиль

  • Плавное, профессиональное появление всех элементов: фото, текст, цена, логотип

  • Стиль: современный, чистый, динамичный

  • Допустимо использование лёгких переходов, масок, параллакс-эффектов, цифровых и световых анимаций — по усмотрению дизайнера

  • Важно: не использовать излишне вычурные или «дешёвые» эффекты

  • При наличии — можно предоставить примеры (референсы)

Сроки выполнения

1–2 рабочих дня с момента получения всех материалов

Что предоставляется

  • Фото товаров

  • Готовые тексты: названия, цены, рассрочка, характеристики

  • Логотип бренда или компании

  • Предпочтительные цвета и шрифты (если есть брендбук)

Создание анимацийСоздание карточек товаровСоздание рекламных роликов
12 часов назад
Абдурашид
4 месяца в сервисе
Был
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
9 часов назад
29 отзывов
9 часов назад
#1
Видеомонтаж