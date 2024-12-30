Ищется помощник основного монтажёра и аниматора для разового научно-популярного видеопроекта. Задачи: подбор визуальных материалов, предложение анимаций и создание части анимаций. Требуются навыки Adobe After Effects, Premiere Pro, опыт в инфографике и моушн-дизайне. Оплата поэтапная, обсуждение бюджета по ТЗ.
Моушн ролики для Ритейла
Проект: Анимированный ролик из карточек товаров (бытовая техника и электроника)
Цель: Создание динамичного, профессионального анимационного ролика для продвижения товаров в социальных сетях.
Общее количество карточек
От 4 до 10 карточек (в зависимости от финального сценария и темпа ролика)
Формат и длительность ролика
Формат: Вертикальный (9:16), адаптированный под формат сторис
Длительность: До 50 секунд
Структура каждой карточки
Каждая карточка содержит:
Фото товара (формат PNG или JPG, будет предоставлено)
Название товара (не более одной строки)
Цена:
Полная стоимость
Рассрочка: на 12 и 24 месяца (например: от 230 000 сум/мес)
Уникальное торговое предложение (1–2 ключевые характеристики, например: Smart TV 55”, Inverter motor, 12-летняя гарантия)
Логотип бренда или компании (в PNG, будет предоставлен)
Анимация и стиль
Плавное, профессиональное появление всех элементов: фото, текст, цена, логотип
Стиль: современный, чистый, динамичный
Допустимо использование лёгких переходов, масок, параллакс-эффектов, цифровых и световых анимаций — по усмотрению дизайнера
Важно: не использовать излишне вычурные или «дешёвые» эффекты
При наличии — можно предоставить примеры (референсы)
Сроки выполнения
1–2 рабочих дня с момента получения всех материалов
Что предоставляется
Фото товаров
Готовые тексты: названия, цены, рассрочка, характеристики
Логотип бренда или компании
Предпочтительные цвета и шрифты (если есть брендбук)
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