Наложить копирайт на VOB, требуется совет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен3 заявки216 просмотров

Нужно наложить копирайт на ДВД фильм, состоящий из 4 VOB файлов. Требуется совет как лучше это сделать, с помощью каких программ.

15 лет назад
Devider
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ya2009
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Человек вежливый и четкий, быстро помог мне разобраться в вопросе. Без него я бы потратил уйму времени, не жалею что обратился к помощи профессионала.
Работодатель полностью отвечает за свои финансовые обязательства. Советую не беспокоится по поводу оплаты. Удачи!

Заявки фрилансеров

ya2009
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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