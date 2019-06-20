Есть два ролика, в один необходимо поставить контакты, а в другой добавить пару значков соцсетей. Ролики будут транслироваться на огромном экране, просьба это учесть при рендере. https://yadi.sk/d/eHsb01b1lL49jw вот один, в который три значка нужно поставить. ...
Наложить телефон на видео
Есть видео, нужно старый телефон поменять на новый и название сайта поменять на новое
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать видео длительностью в 1 минуту об ИТ бизнесе, предложить сценарий. Актуально для фрилансеров из Москвы.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Добрый день коллеги Есть видеоролик с регистрации, снятый на телефон. Из за плохой линзы качество картинки - не очень. Нужно максимально вытянуть качество: картинки, звука, красиво ( насколько это возможно ) ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Первые 2 видео - по 2 мин (в общей сложности) Третье видео - 1 мин ТЗ по секундам уже всё расписано. Пишите в личку за более подробной информацией.Видеомонтаж46 заявокЗакрыт6 лет назад
- $24
Необходимо повторить спецэффект, как в этом видео youtu.be/N--a2OuPLok на 4:23 минуте Насколько мне известно, тут необходима работа с масками. Есть видео, как это в общем можно реализовать youtu.be/OsTt6Vg-zC0 Если Вы согласны взяться за этот проект, напишите ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Детский YouTube канал с более 2000000 подписчиков. Нужен монтажер на постоянной основе. обязательно - в современном стиле детского ютюба. 2-3 ролика в неделю.Видеомонтаж48 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте.Требуется создание видео роликов футбольной тематики. Примерные названия роликов: ТОП-10 Лучших бомбардиров чемпионата Англии ТОП-10 лучших бомбардиров чемпионата Испании и т. д. Всего нужно 60 роликов, 30 на русском языке, 30 ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо смонтировать легкий ролик(склеить нужные моменты) и наложить музыку.Весь материал естьВидеомонтаж63 заявкиЗакрыт6 лет назад
Наложить титры на видеоролик в 2 минуты. Должно получится так (только текст русский и видео в формате 16:9). Передача материала в виде проекта Premiere/After Effects + используемый шрифт. Подобных видео потребуется сделать 5 ...Видеомонтаж12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $38
https://photos.app.goo.gl/3vSsgR3EUSwUcHWf9 ТЗ такое: В начале текст: "Чеченская республика 2019" Красиво, динамично под музыку. в основном видео + вставки фотки красиво. Минуты ...Видеомонтаж48 заявокЗакрыт6 лет назад