Требуется дизайнер для ютуб канала, сделать превью для видео. (обложка)
Наложить видео на субтитры
Есть видео - https://vimeo.com/251565118
На него нужно наложить русские субтитры.
Видео будут люди смотреть с телефона (в ленте facebook), субтитров должно быть мало, они должны быть читаемыми c телефона.
В левом верхнем углу поставить текст в 2 строки:
Школа UX/UI дизайна в Харькове
Пример хороших субтитров - https://www.youtube.com/watch?v=FlTmIJ0k3ew
Нужно сделать как здесь по количеству текста.
Выбранный исполнитель
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