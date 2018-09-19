Наложить видео на субтитры

Есть видео - https://vimeo.com/251565118

На него нужно наложить русские субтитры.

Видео будут люди смотреть с телефона (в ленте facebook), субтитров должно быть мало, они должны быть читаемыми c телефона.

В левом верхнем углу поставить текст в 2 строки:

Школа UX/UI дизайна в Харькове

Пример хороших субтитров - https://www.youtube.com/watch?v=FlTmIJ0k3ew

Нужно сделать как здесь по количеству текста.