Наложить вставку на видео

Здравствуйте! Нам нужно сделать видео на 30 - 90 секунд с презентацией\инструкцией по разработанной нами программе подбора вентиляционных установок. Видео будет состоять из записи действий с экрана компьютера, которые должны сопровождаться голосовыми комментариями и субтитрами к ним. Более ...