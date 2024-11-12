Нам нужен специалист, который сможет создать один видеоролик

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок43 просмотра

Требования:

  1. Длительность видео: От 2 до 5 минут.

  2. Содержание: Пошаговая инструкция по использованию основных функций продукта.

  3. Качество: Высокое качество видео с четким звуком и изображением.

  4. Стиль: Дружелюбный и доступный тон, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно во время просмотра.

  5. Редактирование: Добавить текстовые аннотации и графику для улучшения восприятия информации.

    Видео будет на английском языке!

Создание видео
6 месяцев назад
guest_1731424207579
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