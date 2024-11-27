Необхідно зробити декілька караоке відео під пісні

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  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок30 просмотров

Треба забрати з аудіо голос (якшо нема мінусу) накласти аудіо на рандомне відео (природа ітп) і додати синхронний караоке текст.

Тобто зробити караоке версію пісні.

Таких пісень буде +-5

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2 дня назад
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Выбранный исполнитель

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