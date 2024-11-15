Необходимы 4к видео для ютуб канала, контент

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок18 просмотров

Здравствуйте. Нужен видеограф, оператор 4к видеосъёмки. Снимаются видео, согласно этому контенту

https://www.youtube.com/@oldtoilet-i5h/videos

Соблюдается статика съёмки, широкий формат 16:9

Со звуком, со 100% синхронизацией аудио и видео

YouTubeСъёмка видео
6 месяцев назад
guest_1731653020497
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров