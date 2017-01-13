Необходимо сделать ИНТРО для канала.

У меня есть канал на ютуб (((Сылка на канал http://www.youtube.com/c/ЭлектрикаСантехника ))))) мне необходимо интро с 3D анимацией 5-10 секунд. Качество фул HD.

Идея такая Необходимо сделать два человечкак как на фото (фото прикреплю)

Первый это электрик он выбегает вкручивает лампу и зажигает свет.

Второй выбегает к трубе из которой струйка воды, подкручивает ключём и все оке))

А потоп они оба натягивают рекламный тент а на нем логотип и телефоны.

На интро должно быть три эпизода.