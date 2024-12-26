Новорічний настрій, келихи вина

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок44 просмотра

Ігровий формат відеозоймки. Потрібні моделі, акторки або просто гарні виконавки. Двоє дівчат за столом п'ють вино, розповідають про свої бізнес проєкти. Потрібні дві дівчини, стіл, пляшка вина, келихи. Творча відеозйомка із подальшим завантаженням на творчі стокові сайти.

Съёмка видео
4 месяца назад
kadlecaleksej
Олексій 
36 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров