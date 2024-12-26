Требуется создание 6-секундной видео отбивки для нового YouTube проекта. Дизайн должен быть ярким и стильным, при этом не слишком сложным. Примеры и референсы будут предоставлены. Укажите стоимость и приложите портфолио с предыдущими работами.
Новорічний настрій, келихи вина
Ігровий формат відеозоймки. Потрібні моделі, акторки або просто гарні виконавки. Двоє дівчат за столом п'ють вино, розповідають про свої бізнес проєкти. Потрібні дві дівчини, стіл, пляшка вина, келихи. Творча відеозйомка із подальшим завантаженням на творчі стокові сайти.
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