Нужен графический или видео дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки21 просмотр

Нужен графический или видео дизайнер, который разбирается в ИИ видео генераторах.

Чтобы создавать короткие ролики и видео уроки до 3 минут нужно несколько ~5-7.

Для начала я дам ТЗ, если вы справитесь, есть возможность для временной работы 1 месяц и оплата по договоренности.

Требования: опыт работы с ИИ видео генераторами, умение создавать короткие ролики и видео уроки.

Бюджет: 4 евро за 1 ролик.

Создание видеоСоздание рекламных роликов
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Дмитро
 
24 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Данте
 
35 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад