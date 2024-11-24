Ищется сценарист для создания рилсов для маркетплейсов. Опыт работы в данной сфере приветствуется, но предпочтение отдается новичкам, увлечённым своей работой. Ожидается желание развиваться и сотрудничать для обновления портфолио.
Нужен графический или видео дизайнер
Нужен графический или видео дизайнер, который разбирается в ИИ видео генераторах.
Чтобы создавать короткие ролики и видео уроки до 3 минут нужно несколько ~5-7.
Для начала я дам ТЗ, если вы справитесь, есть возможность для временной работы 1 месяц и оплата по договоренности.
Требования: опыт работы с ИИ видео генераторами, умение создавать короткие ролики и видео уроки.
Бюджет: 4 евро за 1 ролик.
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