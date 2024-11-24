Нужен графический или видео дизайнер, который разбирается в ИИ видео генераторах.

Чтобы создавать короткие ролики и видео уроки до 3 минут нужно несколько ~5-7.

Для начала я дам ТЗ, если вы справитесь, есть возможность для временной работы 1 месяц и оплата по договоренности.

Требования: опыт работы с ИИ видео генераторами, умение создавать короткие ролики и видео уроки.

Бюджет: 4 евро за 1 ролик.