Нужен монтаж фильма о садике

ВидеомонтажЗакрыт28 заявок323 просмотра
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Требуется монтаж фильма длительностью от 40 минут. Примерно как этот  https://www.youtube.com/watch?v=My3ie9blDkc&t=185s

Все аудио и видео материалы предоставлю. 

Интересуют ваши сроки, стоимость и примеры работ и в каких редакторах работаете.

6 лет назад
Osokin
52 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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