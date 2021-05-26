Требуется записать видео-отзыв. Работа удаленная, разовый заказ. Подойдет любая камера, которая может записать видео со звуком - видео-камера, камера в телефоне, или фотокамера. Продолжительность ролика - примерно 2 ...
Нужен монтажер видеороликов
Монтаж свадьбы. Нужно собрать дорожку из снятых отрезков в единый фильм. Монтаж с 2 камер + звуковая дорожка с рекордера. Цена 500 рублей.подробнее в лс) Важно! Работа ТОЛЬКО в ПРИМЬЕР ПРО!!!. Можно новичкам,студентам и т.д. Главное хорошее умение работать в примьер про.!! Те, кто ставит свою цену - лесом.!!
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