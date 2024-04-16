Нужна видео презентация нового проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт1 заявка1 просмотр

Нужна видео презентация нового проекта

Напишите сколько у вас стоит поменять озвучку на готовом видео

Видео делали через invideo.io

Озвучка видео
день назад
Алексей
2 дня в сервисе
Был
21 час назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
36 отзывов
5 часов назад
ТОП-5
Видеомонтаж