Требуется записать видео отзыв о компании, в котором будут рассмотрены преимущества и недостатки работы с нами. Важно пропиарить компанию, выделив ее сильные стороны. Проект включает в себя видеомонтаж и творческий подход к созданию контента.
Нужна видео презентация нового проекта
Нужна видео презентация нового проекта
Напишите сколько у вас стоит поменять озвучку на готовом видео
Видео делали через invideo.io
Заявки фрилансеров
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