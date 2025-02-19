Требуется найти YouTube видео по определенной тематике. Исполнитель получит все подробности и примеры каналов и видео для выполнения заказа. Ожидается точное соответствие заданной теме.
Нужны короткие видео-ролики монтированные в ИИ
Привет всем!
Ищу человека который может монтировать короткие видео-ролики, можно использовать нейросети. Всего понадобится около 40-50 видео в течении 3-4 недель.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $4
Требуется женщина в возрасте 23-45 лет для записи видео отзыва на услугу психолога. Видео должно быть выполнено в формате повседневной жизни, без постановочных кадров, в разговорной манере. Поделитесь личной историей трансформации, пройденной через работу с психологом. Текст отзыва и подробное ТЗ будут предоставлены.Видеомонтаж7 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо смонтировать два видео в одно для Instagram. Задача включает соединение прохода с камерой до и после ремонтных работ с добавлением текстовых вставок. Требуются качественные монтажные склейки и переходы. Ожидаются примеры работ.Видеомонтаж15 заявокЗакрытмесяц назад
- $3
Требуется видеомонтаж короткого видео отзыва длительностью 10 секунд для Telegram. Необходимо создать эмоциональное и уверенное видео. Все детали будут уточнены в личных сообщениях.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо смонтировать динамичный рекламный ролик для ведущего свадеб, используя около 50 видео отзывов молодожёнов и короткие отрезки с танцами и играми. Длина ролика около минуты. Ожидаются предложения по монтажу и идеи для улучшения видео.Закрыт2 месяца назад
Потрібен відеомонтаж для нарізки коротких рілсів з подкастів тривалістю від 40 секунд до 4 хвилин. Таймкоди надаються, потрібно лише вирізати ролики без додаткового монтажу. Оплата 30 грн за ролик, можливість виконання до 30 замовлень на день.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать видео-презентацию на 15 слайдов в срок 3 дня для крупного клиента. Ищем специалистов по видеомонтажу и 2D дизайну для отрисовки элементов. Работа должна быть выполнена качественно и в указанный срок.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется создание 5 видеороликов длительностью до 30 секунд для проекта по вселенной Silent Hill 4: The Room. Ролики должны отображать один и тот же вид из окна, который будет меняться в зависимости от погоды или событий на улице. Референсы будут предоставлены. Ожидается креативный подход к видеомонтажу.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $2
Требуются короткие видео отзывы от парней в возрасте 18-25 лет. Запись необходимо осуществить в кружок Telegram. Ожидается качественный видеомонтаж и представление информации в сжатом виде.Закрыт2 месяца назад
Ищется специалист для создания короткометражки (3-20 минут) с использованием нейросетей, включая монтаж и генерацию звука. Имеется готовый сценарий, необходима подписка на нейросети. Возможен новый опыт и авторские права на конечный продукт. Бюджет ограничен, конкретные суммы уточняются позже.Закрыт2 месяца назад