Нужны короткие видео-ролики монтированные в ИИ

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт8 заявок37 просмотров

Привет всем!

Ищу человека который может монтировать короткие видео-ролики, можно использовать нейросети. Всего понадобится около 40-50 видео в течении 3-4 недель.

Монтаж видеороликовНейросети
2 месяца назад
guest_1739892186150
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Заявки фрилансеров

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