Требуется специалист для монтажа видео о поездке, используя предоставленные видео, фотографии и материалы из Telegram. Необходимо создать красивый видеоролик для совместного просмотра компанией. Ожидается креативный подход и умение обыграть материал.
Нужны видео кореативы для рилз
Видео креативы сделаные по моему описанию и видео моим
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