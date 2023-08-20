Требуется редактор видео материала Платформы: Instagram и TikTok Задачи: Создавать привлекательные видео из фото, накладывать музыку и эффекты Обрабатывать видео для соцсетей: добавлять музыку и эффекты, накладывать текстовые заголовки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны видео отзывы с автомобилями и на фоне автомобилей в большом количестве
- Похожие заказы
- Видеомонтаж18 заявокЗакрыт18 дней назад
Привет. Нужно сделать монтаж видео. Продолжительность видео - 20 минут, около 20 склеек. Нужно в видео вставить презентацию, а под видео - сделать субтитры (текст для субтитров я отправлю). ...Видеомонтаж22 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Есть фото и видео, нужно сделать мини видео.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $2
Нужно сделать из видоса Эдит, под трек плохая девочка, и под бит должна быть не большая тряска, типо эффекта.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $10
Нужно записать видео отзыв о работе с рекламным агенством по таргетированной рекламе. Возраст от 30 до 38. Текст который нужно проговорить есть, от вас только снять короткий видео отзыв, буквально 30-40 секундВидеомонтаж11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ролик на 5 минут Съемка на 3 камеры 360 в авто Нужно сделать цветокор, выровнять экспозицию (одна линза снимает салон - темновато. Вторая снимает улицу и пересвечивает, надо сровнять), сделать динамичный монтаж, чтобы интересно было ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $10
Нужно придумать и смонтировать рекламное видео, для контента: тема разработка лого, файлы есть https://disk.yandex.ru/i/hPLwNA4p5hYNVwВидеомонтаж7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $1000
После конференции у нас есть 50 видео докладов, лекций и мастер классов. Нужно просмотреть видео, убрать места где спикер заикался, лажал, сделать цветокор, подставить брендированые интро в начале. Если есть навыки motion design и можете ...Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт3 месяца назад